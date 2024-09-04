Минай підписав найкращого бомбардира Металіста
Колишній нападник Металіста Євген Рязанцев став гравцем Миная.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються. Футболіст буде виступати під 11-м номером.
Рязанцев є вихованцем Динамо, але за першу команду киян так і не зіграв жодного матчу. Попередні два сезони він провів у Металісті, який залишив у серпні. На його рахунку 11 голів у попередній кампанії.
На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.
Наразі команда йде 5-ю після трьох зіграних матчів у чемпіонаті Першої ліги. В активі колективу 4 очки.