Фенікс-Маріуполь здобув комфортну перемогу над Металістом у 13 турі Першої ліги

Фенікс-Маріуполь в гостьовому матчі здобув комфортну перемогу над харківським Металістом у матчі 13 туру Першої Ліги.

Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь підопічних Богдана Блавацького.

Попри ігрову перевагу, маріупольський колектив довго не міг відкрити рахунок, проте під завісу другого тайму Кисленко все ж реалізував свій шанс.

Номінальні господарі намагались врятувати ситуацію замінами, але отримали пенальті у власні ворота на 90-й хвилині, який реалізував Ковалюк.

Чемпіонат України – Перша ліга

23 жовтня, 13 тур

Металіст – Фенікс-Маріуполь 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Кисленко, 77, 0:2 – Ковалюк, 90 (пен.)

За підсумками матчу підопічні Блавацького принаймні тимчасово піднялись на друге місце, набравши 24 очки. Металіст перебуває на 9 сходинці – 15 залікових балів.

Нагадаємо, інший матч ігрового дня у Першій лізі було перенесено через затяжну повітряну тривогу.