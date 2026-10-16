Матч Агробізнес – Металіст перенесли через повітряну тривогу
Матч 12 туру чемпіонату України у Першій лізі між Агробізнесом та Металістом перенесли через тривалу повітряну тривогу у Волочиську.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гру перенесли на суботу, 17 жовтня. Зустріч розпочнеться - о 11:30 за київським часом.
Нагадаємо, Агробізнес в минулому турі перервав безвиграшну гостьову серію, здобувши перемогу над Інгульцем і наразі перебуває на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату.
Металіст у двох попередніх турах двічі поспіль зіграв унічию. Команда Андрія Аніщенка наразі йде 9-ю у турнірній таблиці.