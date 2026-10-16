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Матч Агробізнес – Металіст перенесли через повітряну тривогу

Олександр Булава — 16 жовтня 2026, 18:24
Матч Агробізнес – Металіст перенесли через повітряну тривогу

Матч 12 туру чемпіонату України у Першій лізі між Агробізнесом та Металістом перенесли через тривалу повітряну тривогу у Волочиську.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гру перенесли на суботу, 17 жовтня. Зустріч розпочнеться - о 11:30 за київським часом.

Нагадаємо, Агробізнес в минулому турі перервав безвиграшну гостьову серію, здобувши перемогу над Інгульцем і наразі перебуває на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Металіст у двох попередніх турах двічі поспіль зіграв унічию. Команда Андрія Аніщенка наразі йде 9-ю у турнірній таблиці.

Агробізнес Металіст Чемпіонат України, Перша ліга

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