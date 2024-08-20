З Металіста пішов найкращий бомбардир команди

Металіст припинив співпрацю зв своїм найкращим бомбардиром Євгенієм Рязанцевим.

Про це харківський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Свій шлях у професійному футболі Рязанцев розпочав у Металі (перша назва Металіста, під якою клуб виступав у Другій лізі).

Після початку повномасштабного вторгнення Євгеній на правах оренди перейшов у іспанську Понферрадіну, але вже за кілька місяців повернувся у харківський клуб.

Два наступні сезони вінгер провів у Металісті. Він взяв участь у 41 матчі (15 в УПЛ і 26 у Першій лізі), на його рахунку 10 голів та 2 асисти. Минулого сезону Євгеній став найкращим бомбардиром команди.