Металіст у результативному матчі переграв Локомотив у 15 турі Першої ліги

У суботу, 7 листопада, низкою матчів продовжився 15 тур чемпіонату України у Першій лізі.

Харківський Металіст після розгромної перемоги над Колосом-2 (4:0) у минулому турі зіграв результативну зустріч зі столичним Локомотивом. Дубль Приходька та голи Оріховського й Ісаєнка забезпечили підопічним Андрія Аніщенка перемогу з рахунком 4:2.

Чемпіонат України – Перша ліга

15 тур, 7 листопада

Металіст (Харків) – Локомотив (Київ) 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 6 Приходько, 1:1 – 9 Тименко, 2:1 – 39 Приходько, 3:1 – 44 Оріховський, 3:2 – 61 Савчук, 4:2 – 90+1 Ісаєнко

11:00 ФК Чернігів – Колос-2 (Ковалівка) – відкладено через повітряну тривогу

13:00 Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

14:00 Нива (Тернопіль) – Полісся-2 (Житомир)

Нагадаємо, напередодні Інгулець у майже 10-годинному поєдинку зіграв внічию з Куликів-Білкою