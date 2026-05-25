Мілан знайшов заміну Аллегрі: італійський гранд може очолити екстренер Забарного – ЗМІ

Микола Літвінов — 25 травня 2026, 23:46
Італійський Мілан звернувся до іспанського фахівця Андоні Іраоли з пропозицією очолити клуб.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як відомо, напередодні керівництво італійського гранда звільнило головного тренера команди Массіміліано Аллегрі після невиходу команди у Лігу чемпіонів. Разом із ним пішли три директори клубу.

Нагадаємо, що 14 квітня головний наставник Борнмута Андоні Іраола заявив, що покидає команду після закінчення поточного сезону. Повідомлялося, що клуб не хотів прощатися з Іраолою, і це було його власне рішення.

Напередодні Борнмут провів свій останній матч в АПЛ у сезоні 25/26 під керівництвом Іраоли. Вони зіграли внічию 1:1 з Ноттінгем Форест. За підсумками сезону "вишні" вперше у своїй історії вийшли у єврокубки.

