Відмовив керівництву: тренер Борнмута залишить клуб після закінчення сезону

Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраола покине команду після закінчення поточного сезону.

Іспанський фахівець вже повідомив гравців команди про своє рішення. Керівництво Борнмута вважає, що зробило все можливе, щоб переконати Іраолу залишитися в клубі, але 43-річний наставник був переконаний у своєму рішенні. Зазначається, що попри розчарування керівництва відходом тренера, стосунки між ними залишаються поважними.

Андоні Іраола прийняв команду влітку 2023-го року, перейшовши з іспанського Райо Вальєкано. За цей час Борнмут провів близько 121 матч, у яких здобув 45 перемог, зазнав 41 поразки та 35 разів зіграв внічию.

Наразі Борнмут посідає 11 місце в англійській Прем'єр-лізі та зберігає шанси на єврокубкові місця, оскільки після 32 турів до зони потрапляння команді не вистачає всього 2 очок.

За часів Іраоли були продана низка футболістів, серед яких Дін Гейсен, Мілош Керкез, Данго Уаттара, Антуан Семеньйо та й зокрема український центральний захисник Ілля Забарний. Забарний під керівництвом Іраоли зіграв 81 матч, після чого перейшов до французького ПСЖ у серпні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що Андроні Іраола може повернутися у рідний для себе клуб Атлетик Більбао.