Тоттенгем врятувався від вильоту в 38 турі АПЛ, Челсі залишився без єврокубків

У неділю, 24 травня, відбулися всі 10 матчів заключного, 38 туру АПЛ сезону-2025/26. Вест Гем вдома розгромив Лідс, проте не врятувався від вильоту, оскільки в паралельному матчі Тоттенгем виявився сильнішим за Евертон.

Ліверпуль у прощальному матчі Мохамеда Салаха не зумів обіграти Брентфорд, а Манчестер Сіті взагалі попрощався з Жузепом Гвардіолою та Бернарду Сілвою поразкою від Астон Вілли.

Челсі зазнав поразки від Сандерленда та залишився без єврокубків, а Манчестер Юнайтед завдяки голу та рекордному асисту Бруну Фернандеша розгромив Брайтон.

Таким чином, в наступному сезоні Англію в Лізі чемпіонів представлятимуть Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла та Ліверпуль, Борнмут і Сандерленд зіграють у Лізі Європи, а Брайтон – у Лізі конференцій. Окрім Вест Гема, із еліти вилетіли Вулвергемптон і Бернлі.

Сандерленд вийшов у єврокубки вперше за останні 53 роки, Борнмут – взагалі вперше в історії.

Чемпіонат Англії – АПЛ

38 тур, 24 травня

Бернлі – Вулвергемптон – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Армстронг, 1:1 – 47 Флеммінг

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Доргу, 0:2 – 44 Мбемо, 0:3 – 48 Фернандеш

Вест Гем – Лідс – 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Кастельянос, 2:0 – 79 Боуен, 3:0 – 90+4 Вілсон

Крістал Пелес – Арсенал – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Габріел Жезус, 0:2 – 48 Мадуеке, 1:2 – 89 Матета

Ліверпуль – Брентфорд – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Джонс, 1:1 – 64 Шаде

Манчестер Сіті – Астон Вілла – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Семеньо, 1:1 – 47 Воткінс 1:2 – 61 Воткінс

Ноттінгем Форест – Борнмут – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Гіббз-Вайт, 1:1 – 54 Таверньє

Сандерленд – Челсі – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Х'юм, 2:0 – 50 Густо (автогол), 2:1 – 56 Палмер

Тоттенгем – Евертон – 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Пальїнья

Фулгем – Ньюкасл – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Діоп, 2:0 – 80 Кейрні

Підсумкова турнірна таблиця АПЛ: