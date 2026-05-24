Тоттенгем врятувався від вильоту в 38 турі АПЛ, Челсі залишився без єврокубків
У неділю, 24 травня, відбулися всі 10 матчів заключного, 38 туру АПЛ сезону-2025/26. Вест Гем вдома розгромив Лідс, проте не врятувався від вильоту, оскільки в паралельному матчі Тоттенгем виявився сильнішим за Евертон.
Ліверпуль у прощальному матчі Мохамеда Салаха не зумів обіграти Брентфорд, а Манчестер Сіті взагалі попрощався з Жузепом Гвардіолою та Бернарду Сілвою поразкою від Астон Вілли.
Челсі зазнав поразки від Сандерленда та залишився без єврокубків, а Манчестер Юнайтед завдяки голу та рекордному асисту Бруну Фернандеша розгромив Брайтон.
Таким чином, в наступному сезоні Англію в Лізі чемпіонів представлятимуть Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла та Ліверпуль, Борнмут і Сандерленд зіграють у Лізі Європи, а Брайтон – у Лізі конференцій. Окрім Вест Гема, із еліти вилетіли Вулвергемптон і Бернлі.
Сандерленд вийшов у єврокубки вперше за останні 53 роки, Борнмут – взагалі вперше в історії.
Чемпіонат Англії – АПЛ
38 тур, 24 травня
Бернлі – Вулвергемптон – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 5 Армстронг, 1:1 – 47 Флеммінг
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 33 Доргу, 0:2 – 44 Мбемо, 0:3 – 48 Фернандеш
Вест Гем – Лідс – 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 67 Кастельянос, 2:0 – 79 Боуен, 3:0 – 90+4 Вілсон
Крістал Пелес – Арсенал – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 42 Габріел Жезус, 0:2 – 48 Мадуеке, 1:2 – 89 Матета
Ліверпуль – Брентфорд – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Джонс, 1:1 – 64 Шаде
Манчестер Сіті – Астон Вілла – 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Семеньо, 1:1 – 47 Воткінс 1:2 – 61 Воткінс
Ноттінгем Форест – Борнмут – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Гіббз-Вайт, 1:1 – 54 Таверньє
Сандерленд – Челсі – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 25 Х'юм, 2:0 – 50 Густо (автогол), 2:1 – 56 Палмер
Тоттенгем – Евертон – 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 43 Пальїнья
Фулгем – Ньюкасл – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 20 Діоп, 2:0 – 80 Кейрні