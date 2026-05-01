Аякс веде переговори з колишнім тренером Забарного

Олег Дідух — 1 травня 2026, 22:16
Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраола може влітку поточного року очолити амстердамський Аякс.

Про це повідомляє Goal.

За їхньою інформацією, керівництво Аякса вже провело перший раунд переговорів із Іраолою, їхні результати наразі невідомі.

Нагадаємо, у квітні поточного року Борнмут оголосив про те, що Іраола покине клуб наприкінці поточного сезону, коли завершиться термін дії його контракту. Раніше з'явилася інформація про те, що 43-річний іспанський фахівець потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

Іспанський фахівець очолив Борнмут влітку 2023 року, перейшовши з іспанського Райо Вальєкано. За цей час Борнмут провів 123 матчі, у яких здобув 46 перемог, зазнав 41 поразки та 36 разів зіграв внічию.

