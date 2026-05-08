Визначився головний претендент на посаду головного тренера кривдника Шахтаря в 1/2 фіналу Ліги конференцій

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола є головним претендентом на посаду наставника Крістал Пелес.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, саме іспанець очолює шортлист "орлів" із наступниками австрійця Олівера Гласнера, який наприкінці сезону залишить займану посаду.

Окрім Іраоли, клуб також має резервний список кандидатів на випадок, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Серед них: Френк Лемпард (Ковентрі), Кіран Маккенна (Іпсвіч), Томас Франк (екс-тренер Тоттенгема), Шон Дайч (ексменеджер Ноттінгем Форест), Марко Сілва (Фулгем) та П'єр Саж (Ланс).

Раніше Іраолу активно пов'язували з поверненням до Іспанії в Атлетик Більбао, проте цього тижня цю посаду обійняв німецький фахівець Едін Терзич.

Додатковим стимулом для топових фахівців може стати участь Крістал Пелас у Лізі Європи наступного сезону. Вже 27 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги конференцій Європи проти іспанського Райо Вальєкано.

Перемога у цьому матчі гарантує клубу підвищення у класі на європейській арені, що робить проєкт максимально привабливим для Іраоли та інших претендентів.

Як відомо в 1/2 фіналу турніру Крістал Пелес двічі обіграв донецький Шахтар.