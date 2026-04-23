Названо список кандидатів на посаду тренера Челсі

Керівництво Челсі розглядає декілька кандидатур на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, серед керівництва Челсі прихильників мають такі кандидати як Едді Гау (Ньюкасл), Франческо Фаріолі (Порту), Філіпе Луїс та Андоні Іраола, який наприкінці сезону покине Борнмут. Ці кандидатури розглядалися і в попередніх випадках, коли Челсі шукав нового тренера.

Лондонський клуб хотів би запросити ексгравця команди Сеска Фабрегаса, який наразі очолює Комо. Іспанець має довгострокову мету працювати в АПЛ, проте наразі зосереджений на роботі з Комо, який має чудові шанси вийти в єврокубки на наступний сезон.

Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньора. До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Калум Макфарлейн.