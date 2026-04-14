Борнмут підтвердив відхід Іраоли влітку

Борнмут оголосив про відхід головного тренера команди Андоні Іраола наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з фахівцем покине колектив тренер з фітнесу Пабло де ла Торре.

"Для мене було честю очолювати Борнмут, і я пишаюся тим, чого ми досягли разом. Я вдячний гравцям і персоналу, з якими працював, а також керівництву клубу – усі вони зробили мій час тут особливим. Що стосується вболівальників, ви постійно демонстрували неймовірну підтримку мені та команді, і за це я завжди буду вдячний. Я відчуваю, що зараз правильний момент піти, але я назавжди збережу чудові спогади про цей клуб", – сказав Іраола.

Андоні Іраола прийняв команду влітку 2023 року, перейшовши з іспанського Райо Вальєкано. За цей час Борнмут провів близько 121 матч, у яких здобув 45 перемог, зазнав 41 поразки та 35 разів зіграв внічию.

Наразі Борнмут посідає 11 місце в англійській Прем'єр-лізі та зберігає шанси на єврокубкові місця, оскільки після 32 турів до зони потрапляння команді не вистачає всього 2 очок.

За часів Іраоли були продана низка футболістів, серед яких Дін Гейсен, Мілош Керкез, Данго Уаттара, Антуан Семеньйо та й зокрема український центральний захисник Ілля Забарний. Забарний під керівництвом Іраоли зіграв 81 матч, після чого перейшов до французького ПСЖ у серпні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що Андроні Іраола може повернутися у рідний для себе клуб Атлетик Більбао.