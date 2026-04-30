Екснаставник Забарного став головним конкурентом Карріка на посаду тренера Манчестер Юнайтед – ЗМІ

Іспанський фахівець Андоні Іраола є головним конкурентом Майкла Карріка на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Якщо "манкуніанці" здобудуть путівку у Лігу чемпіонів на наступний сезон, шанси Карріка залишитися в команді будуть високими, проте керівництво клубу бажає провести ретельний відбір кандидатів на цю посаду й оцінити перспективи інших кандидатів.

Як зазначається, Іраола імпонує керівництву Манчестер Юнайтед за його тренерський підхід та атакувальний стиль гри. Вважається, що колишній наставник Забарного зможе вписатися в структуру клубу.

Додамо, що 14 квітня головний наставник Борнмута Андоні Іраола заявив, що покидає команду після закінчення поточного сезону. Повідомлялося, що клуб не хотів прощатися з Іраолою, і це було його власне рішення.

Читайте також : Іраола: У мене немає домовленостей з іншим клубом

Андоні Іраола прийняв команду влітку 2023 року, перейшовши з іспанського Райо Вальєкано. За цей час Борнмут провів 123 матчі, у яких здобув 46 перемог, зазнав 41 поразки та 36 разів зіграв внічию.

Зазначимо, що Каррік очолив Манчестер Юнайтед в середині січня. За цей час команда під його керівництвом виграла 9 матчів, двічі здобула нічийний результат та двічі програла в чемпіонаті Англії.

Наразі "манкуніанці" з 61 очком посідають третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок вони проведуть 3 травня проти Ліверпуля. Початок зустрічі запланований на 17:30.

Нагадаємо, що напередодні Майкл Каррік прокоментував своє майбутнє у клубі.