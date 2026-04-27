Наставник ексклубу Забарного зацікавлений у тренерському кріслі Челсі

Нинішній головний тренер Борнмута Андоні Іраола може продовжити свою кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Не виключено, що наставник "вишень", який по закінченні сезону-2025/26 покине англійський клуб, може стати одним із претендентів на посаду коуча Челсі.

Зазначається, що 43-річний спеціаліст, який попрацював на чолі АЕКа з Ларнаки, Мірандеса та Райо Вальєкано, був би радий очолити лондонський гранд.

Челсі ж не поспішає із вибором наступного тренера, ретельно обмірковуючи усіх кандидатів.

Раніше повідомлялось, що у переліку потенційних наставників є Едді Гау (Ньюкасл), Франческо Фаріолі (Порту) та Філіпе Луїс.

Лондонський клуб хотів би запросити колишнього гравця команди Сеска Фабрегаса, який наразі очолює Комо. Іспанець має довгострокову мету працювати в АПЛ, проте наразі зосереджений на роботі в Італії.

Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньйора. До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Калум Макфарлейн.