Аллегрі залишить Мілан після невиходу в Лігу чемпіонів
Італійський тренер Массіміліано Аллегрі незабаром залишить Мілан.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Керівництво клубу ухвалило рішення звільнити 58-річного фахівця. "Россонері" в останньому турі поступилися Кальярі (1:2) та втратили путівку в Лігу чемпіонів. За підсумками чемпіонату Серії А Мілан фінішував на п'ятій сходинці, пропустивши Комо.
Після завершення сезону Аллегрі висловив розчарування результатом команди.
Зазначимо, що в останніх 10 матчах "россонері" здобули лише три перемоги, а ще один поєдинок звели до нічиєї.
Нагадаємо, що Аллегрі очолив Мілан влітку 2025 року. Раніше повідомлялося, що головний тренер "россонері" мав конфлікт із керівництвом клубу, зокрема зі Златаном Ібрагімовичем.
Натомість у Мілані вже визначилися з двома кандидатурами на посаду головного тренера команди в разі звільнення Массіміліано Аллегрі.