Аллегрі залишить Мілан після невиходу в Лігу чемпіонів

Італійський тренер Массіміліано Аллегрі незабаром залишить Мілан.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу ухвалило рішення звільнити 58-річного фахівця. "Россонері" в останньому турі поступилися Кальярі (1:2) та втратили путівку в Лігу чемпіонів. За підсумками чемпіонату Серії А Мілан фінішував на п'ятій сходинці, пропустивши Комо.

Після завершення сезону Аллегрі висловив розчарування результатом команди.

Зазначимо, що в останніх 10 матчах "россонері" здобули лише три перемоги, а ще один поєдинок звели до нічиєї.

Нагадаємо, що Аллегрі очолив Мілан влітку 2025 року. Раніше повідомлялося, що головний тренер "россонері" мав конфлікт із керівництвом клубу, зокрема зі Златаном Ібрагімовичем.

Натомість у Мілані вже визначилися з двома кандидатурами на посаду головного тренера команди в разі звільнення Массіміліано Аллегрі.