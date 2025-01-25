Забарний та Миколенко вийдуть у старті своїх команд на матчі АПЛ, Зінченко залишився в запасі Арсенала

У суботу, 25 січня, стартує 23 тур Англійської Прем'єр-ліги, і в перший ігровий день відбудуться матчі за участі команд українських футболістів.

Центрбек Борнмута Ілля Забарний з перших хвилин намагатиметься зупинити сенсаційний Ноттінгем Форест.

А паралельни із ним Віталій Миколенко допомагатиме Евертону здобути другу перемогу поспіль під керівництвом Девіда Моєса. Для цього "ірискам" треба обігрувати на віїзді Брайтон.

Олександр Зінченко в свою чергу знову залишився на лаві запасних Арсенала у грі чемпіонату Англії. "Каноніри" відвідають Вулвергемптон на Молінью.

Усі вищеназвані матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація про інтерес до Олександра Зінченка з боку мадридського Атлетико.

При цьому Арсенал намагається домовитися з РБ Лейпциг про перехід форварда Беньяміна Шешко.