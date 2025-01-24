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Арсенал зробив перший запит до РБ Лейпциг щодо Шешко

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 12:18
Арсенал зробив запит у Лейпциг щодо Шешко
Беньямін Шешко
Getty images

Лондонський Арсенал продовжує спроби підписати нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Про це повідомляє Talksport.

"Каноніри" зробили перший запит до німецького клубу стосовно підписання форварда. Очікується, що це буде лише повноцінний трансфер, адже можливість оренди раніше відкинув агент словенця.

Портал Transfermarkt оцінює Шешко у 50 млн євро, в той час, як "бики" вимагають за свого форварда 70 мільйонів. Влітку 2024 року Арсенал вже намагався придбати гравця, проте сам виконавець вирішив залишитись у Німеччині.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес італійського гранда до Беньяміна.

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