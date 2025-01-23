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Борнмут – Ноттінгем: де дивитися матч Забарного в АПЛ

Микола Дендак — 23 січня 2025, 23:48
Ілля Забарний з Борнмута зіграє проти Ноттінгема у 23 турі АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест зіграє проти Борнмута, за який виступає українець Ілля Забарний, у 23 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 січня, на Віталіті Стедіум у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 37 очок у 22 матчах. Ноттінгем ділить другу позицію чемпіонату Англії з Арсеналом, маючи в активі 44 бали.

"Вишні" мають кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

  • Перемога Борнмута – 2,10;
  • Нічия – 3,55;
  • Перемога Ноттінгема – 3,50.

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