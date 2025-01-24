Майбутній чемпіон Англії: чому Арсенал сам віддав трофей Ліверпулю

Сезон Англійської Прем’єр-ліги у самому розпалі, але майже усі шанувальники британського футболу прийняли те, що чемпіоном за підсумками поточної кампанії стане Ліверпуль.

Можливо, лише деякі фанати Арсенала не змирились із цим, проте події на футбольних полях та у високих кабінетах кажуть саме про це. "Каноніри" добровільно вийшли із чемпіонських перегонів, а "червоні" у дебютному сезоні Арне Слота показують якісний і, що ще важливіше, стабільний футбол.

Пропонуємо розібратись, як лондонський клуб не зміг скористатись найгіршим сезоном Манчестер Сіті в епоху великих "нафтових" грошей та проґавив свій шанс на довгоочікуваний трофей.

Чи не зарано робити висновки?

Наразі лондонський Арсенал зіграв 22 матчі з 38 та набрав 44 очки. Лідер в особі Ліверпуля має 50 залікових балів та перенесену гру проти Евертона в запасі. Звісно, у світі трапляються дива, але не в цьому випадку. Дива ставались у минулому сезоні – за підсумками 20 туру АПЛ "каноніри" мали 47 очок проти 39 в Манчестер Сіті. Що було далі – гірка для лондонців та солодка для "містян" історія.

Підопічні Мікеля Артети не відрізняються стабільністю результатів, про що каже відповідна статистика. За 22 матчі Арсенал лише двічі зміг обіграти команду з верхньої частини турнірної таблиці. Досить скромно, як для претендента на чемпіонство.

Окрім того, не може похизуватись іспанець і стабільним основним складом команди. Протягом 22 матчів жоден правий або лівий захисник не зіграв більше, ніж 5 матчів поспіль. Жоден гравець на позиції лівого півзахисника не виходив в основному складі частіше, ніж чотири матчі поспіль.

До розбалансованого складу додалась проблема травм, через які наразі у лазареті перебувають Букайо Сака, Ітан Нванері, Габріель Жезус, Такехіро Томіясу, Бен Вайт та Вільям Саліба. Трьох футболістів з цього переліку можна сміливо заносити в список "маст хев" для Артети на полі.

Як так сталось?

З 2019 року трансферами клубу займався Еду Гаспар, який змінив на посаді технічного директора Свена Міслінтата. Людина, яка відкрила Дембеле, Кагаву та Гюндогана, посварилась із керівництвом через "невиконання обіцянок", про що свого часу писав The Independent.

Еду – колишній гравець "канонірів", яких безліч у структурі клубу. Бразилець підписав в Арсенал Едегора, Вайта та Троссара, без яких вже неможливо уявити клуб. Утім, функціонер також привів до табору лондонців таких "пасажирів", як Локонга, Маркіньйос та Тавареш.

До цих трьох гравців додамо Габріеля Жезуса, за якого клуб заплатив Сіті 45 мільйонів фунтів, та Олександра Зінченка – 30 мільйонів фунтів. Команда не перший рік грає без класичного "фінішера", але може собі дозволити витратити загалом 75 мільйонів на гравця, який в останньому сезоні у складі Сіті забив 8 голів за 28 матчів в межах АПЛ, та резервіста "містян".

У листопаді 2024 року Еду залишив "канонірів" і тепер новими підписаннями у клубі займаються Мікель Артета та Джейсон Айто, який претендує на посаду нового спортивного директора.

Кожне трансферне вікно боси клубу кажуть про "правильність" купівель того чи іншого футболіста, а також важливість дотримання фінансового фейр-плей. Чи можна назвати доцільною витрату майже ста мільйонів фунтів на гравців-резервістів чинного чемпіона АПЛ, коли є позиції, які критично потребують підсилення? Навряд.

Така трансферна політика корелює із вдалим підписанням Деклана Райса та продовженням контрактів з лідерами команди. Здається дивним, що за наявності певних фінансових ресурсів у клубі не бачать проблеми у відсутності профільного нападника, функції якого виконує Гаверц або Мартінеллі.

Що бачить пересічний уболівальник

Пересічні вболівальники Арсенала дійшли до думки, що боси клубу не хочуть перемагати у великих турнірах. Реалії футболу у 2025 році такі, що без серйозних фінансових витрат лише диво може привести до перемоги в АПЛ (Лестер назавжди в наших серцях).

Вийшовши з пост-венгерівської кризи, лондонці поступово повертаються до того стану, коли вони звично займають місце у четвірці АПЛ, стабільно грають у Лізі чемпіонів, але без серйозної претензії на перемогу. Про коротку лаву запасних вже майже кричить Мікель Артета, похваливши за цей компонент Ліверпуль після матчу з Астон Віллою, який "каноніри" примудрились зіграти внічию.

"Їм вдалося виграти (у Брентфорда), тому що вони зробили заміни. Ті, хто вийшов на поле, вплинули на гру й змінили її. У нас все було навпаки! Але я безмежно пишаюся своїми гравцями. Вони були видатними", – заявив іспанець.

Чи почули наставника в керівництві Арсенала? Можливо, але за інформацією британських ЗМІ, у клубі не хочуть робити "панічні трансфери". Таке ставлення від Кроенке та компанії каже про те, що функціонери змирились із черговим сезоном без трофеїв та готуються робити підписання влітку.

У підсумку, для Ліверпуля все складається ідеально. Манчестер Сіті тільки почав виходити з кризи, Челсі не готовий боротись за чемпіонство АПЛ на дистанції, у той час, як Арсенал сам відмовився від будь-яких зазіхань на англійську футбольну "корону". Принаймні, на сезон-2024/25.