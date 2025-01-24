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Атлетико втрутився у боротьбу за трансфер футболіста збірної України

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 19:57
Атлетико втрутився у боротьбу за трансфер футболіста збірної України
Олександр Зінченко
УАФ

Мадридський Атлетико побореться з дортмундською Боруссією за гравця лондонського Арсенала та збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, переговори між всіма сторонами вже ведуться. Мадридський клуб готовий розглянути як варіант повної трансферної угоди, так і оренду з подальшим викупом.

Крім "матрацників", за Зінченком також продовжує спостерігати дортмундська Боруссія., однак німці поки що менш активні в переговорах, оскільки вважають ціну на футболіста занадто високою.

Орієнтовна вартість трансферу оцінюється у 20 млн євро плюс додаткові бонуси.

У поточному сезоні 28-річний Зінченко провів 13 ігор у складі Арсенала у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 млн євро.

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Олександр Зінченко

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