Атлетико втрутився у боротьбу за трансфер футболіста збірної України

Мадридський Атлетико побореться з дортмундською Боруссією за гравця лондонського Арсенала та збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, переговори між всіма сторонами вже ведуться. Мадридський клуб готовий розглянути як варіант повної трансферної угоди, так і оренду з подальшим викупом.

Крім "матрацників", за Зінченком також продовжує спостерігати дортмундська Боруссія., однак німці поки що менш активні в переговорах, оскільки вважають ціну на футболіста занадто високою.

Орієнтовна вартість трансферу оцінюється у 20 млн євро плюс додаткові бонуси.

🚨🔴⚪️ Understand that Atlético Madrid have now entered the race for Oleksandr #Zinchenko.



Serious talks are underway, with Atlético open to either a permanent deal or a loan with an obligation to buy.



Current price valuation: €20m + add-ons. The 28-y/o left-back is keen to… pic.twitter.com/pqCgiiQDAR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2025

У поточному сезоні 28-річний Зінченко провів 13 ігор у складі Арсенала у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 млн євро.