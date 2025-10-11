Миколенко: У роздягальні були змішані відчуття – перемогли на виїзді, але ж пропустили тричі

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко поділився думками щодо матчу проти Ісландії (5:3) у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Слова 26-річного українця наводить UA-Футбол.

Вчора, 10 жовтня, Україна у надрезультативному поєдинку здолала ісландців, що дозволило їй вийти на друге місце групи D. Після матчу Миколенко зазначив вплив гравців, які з'явилися на полі по ходу зустрічі.

"Дуже класно стартували, але потім, коли вигравали 3:1, пропустили два м'ячі і було дуже важко знову забити. Але вийшли заміни й вони нам дуже допомогли, на мою думку, я так скажу. І дуже радий, що ми виграли цей матч", – сказав Миколенко.

На перерву команди йшли за рахунку 3:1 на користь України. Проте за 15 хвилин до кінця основного часу Ісландія відновила паритет. На думку фулбека Евертона, перевага у два м'ячі є дуже небезпечною.

"Я так скажу, що по футбольному, коли ти виграєш завжди в два м'ячі, це ще важче. Тому що ти підсвідомо думаєш, що ти наче вже виграв цей матч, але тільки ти пропускаєш ще один м'яч, це вже різниця один, а вони на ходу, суперники. Такий дуже хороший рахунок, коли у два м'ячі виграєш".

Наостанок Миколенко запевнив, що українські футболісти ніяким особливим чином не святкували виїзний успіх. Гравці тільки привітали вінгера Полісся Владислава Велетня з дебютом за збірну.

"Нічого особливого. Не скажу, що щось таке особливе було в роздягальні. Всі раді. Був дебют тільки у Велетня. Привітали його. Змішані відчуття були, бо пропустили три м'ячі і це дуже погано, так. У нас три очки на виїзді, тут завжди дуже важко було".

У наступному турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 Україна зіграє з Азербайджаном. Ця зустріч відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у матчі проти Ісландії дублем відзначився Руслан Малиновський, для якого цей поєдинок став першим за збірну України з вересня минулого року. Після поєдинку хавбек поділився враженнями від своєї гри.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив виступ молодих гравців у поєдинку з ісландцями.