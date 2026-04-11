Евертон ризикує втратити Миколенка, за якого заплатили 23 мільйони євро

Український захисник Евертона Віталій Миколенко влітку може безкоштовно покинути свій клуб.

Про це повідомляє журналіст Liverpool Echo Кріс Бізлі.

За інформацією джерела, менеджменту "ірисок" потрібно активізувати перемовини щодо нового контракту з Миколенком, адже в іншому випадку клуб ризикує втратити один зі своїх найбільших активів.

Раніше повідомлялося, що тренер Евертона Девід Моєс розраховує на українського захисника, який залишається гравцем основного складу. Клуб докладе всіх зусиль, щоб зберегти 26-річного футболіста.

У поточному сезоні Миколенко зіграв за Евертон 29 матчів, у яких відзначився одним асистом. У чемпіонаті команда українця посідає 8 місце, маючи в активі 46 очок.

Евертон придбав Миколенка у Динамо за 23,5 мільйона євро. Поточна трансферна вартість гравця становить 25 мільйонів.

Нагадаємо, що у межах 32-го туру АПЛ Евертон зіграє на виїзді проти Брентфорда. Поєдинок відбудеться 11 квітня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.

