Він звертався до лікарів, але я про це нічого не знав: Ребров – про відсутність Миколенка в матчі України проти Албанії
Головний тренер національної збірної України розповів, чому у стартовому складі на товариську зустріч проти Албанії вийшов Богдан Михайліченко, а не Віталій Миколенко.
Про це він розповів на прессконференції.
"На жаль, він відчув... Він каже, що вчора він звертався до лікарів, але я про це нічого не знав. І коли ми вирішували з основним складом, він казав, що готовий.
На жаль, він отримав цю травму, але наскільки я зараз бачу, він каже, що це не настільки серйозно, і в нього зараз 5 вихідних. Я впевнений, що він повернеться в Евертон в нормальному стані".
Перед початком поєдинку Віталія Миколенка у стартовій одинадцятці української команди замінив Богдан Михайліченко.
Сама товариська зустріч між збірними України та Албанії відбулася 31 березня і завершилася перемогою українців з рахунком 1:0. Єдиний гол у цьому протистоянні на 46-й хвилині забив Олексій Гуцуляк.