Він звертався до лікарів, але я про це нічого не знав: Ребров – про відсутність Миколенка в матчі України проти Албанії

Головний тренер національної збірної України розповів, чому у стартовому складі на товариську зустріч проти Албанії вийшов Богдан Михайліченко, а не Віталій Миколенко.

"На жаль, він відчув... Він каже, що вчора він звертався до лікарів, але я про це нічого не знав. І коли ми вирішували з основним складом, він казав, що готовий.

На жаль, він отримав цю травму, але наскільки я зараз бачу, він каже, що це не настільки серйозно, і в нього зараз 5 вихідних. Я впевнений, що він повернеться в Евертон в нормальному стані".