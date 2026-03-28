Евертон зробить пропозицію Миколенко щодо нового контракту

Олександр Булава — 28 березня 2026, 15:05
Евертон планує активізувати переговори з українським захисником Віталієм Миколенком щодо нової угоди.

Про це повідомляє Football Insider.

Контракт 26-річного гравця закінчується в червні, але він залишається ключовою частиною стартового складу Девіда Моєса, а також його планів на майбутнє.

"Іриски" розглядали потенційних підкріплень на позиції лівого захисника, але вважають, що український гравець довів, що може стабільно виступати на найвищому рівні.

За словами колишнього головного скаута Манчестер Юнайтед Міка Брауна, Моєс прагне залишити Миколенка у складі команди після завершення сезону.

"Багато в чому успіхи Евертона пов'язані з такими гравцями, як Миколенко. Він працює по 90 хвилин, завжди віддає максимум, і це саме ті гравці, навколо яких будуються сильні команди. Моєс великий його шанувальник, тому клуб докладе зусиль, щоб продовжити контракт", – сказав Браун.

У нинішній кампанії Миколенко провів 28 поєдинків на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося про інтерес до захисника зі сторони Роми.

