Маємо виходити, битися за цю країну і грати: Миколенко – про майбутній матч проти Албанії

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього товариського матчу проти Албанії, прокоментувавши моральний стан команди після вильоту від Швеції у плейоф відбору на ЧС-2026.

Своїми думками він поділився під час пресконференції.

"Перший день був важкий для всіх: для гравців, для всіх причетних у нашій команді, для всього персоналу. Але потім зібралися з командою, з хлопцями переговорили, що у нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну і грати. Це товариський матч, але ми повинні виходити і показувати, що ми маємо право грати за цю країну", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, що гра команди Сергія Реброва з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

