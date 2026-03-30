Маємо виходити, битися за цю країну і грати: Миколенко – про майбутній матч проти Албанії

Олексій Мурзак — 30 березня 2026, 20:47
Віталій Миколенко
УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього товариського матчу проти Албанії, прокоментувавши моральний стан команди після вильоту від Швеції у плейоф відбору на ЧС-2026.

Своїми думками він поділився під час пресконференції.

"Перший день був важкий для всіх: для гравців, для всіх причетних у нашій команді, для всього персоналу. Але потім зібралися з командою, з хлопцями переговорили, що у нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну і грати.

Це товариський матч, але ми повинні виходити і показувати, що ми маємо право грати за цю країну", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, що гра команди Сергія Реброва з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

Раніше наставник "синьо-жовтих" оцінив своє майбутнє в національній команді.

Все буде зроблено якомога краще для нашої команди: Ребров – про своє майбутнє у збірній України
Важливо бути дуже обережним з ним: капітан збірної Албанії назвав найнебезпечнішого гравця збірної України
Ребров може "напихати": Пономаренко став на захист тренера збірної України
Україна – Албанія: визначено суддівську бригаду на матч
Україна – Албанія: букмекери визначили фаворита матчу

