Я бачу їхнє велике бажання, – Ребров задоволений виступом молодих гравців у матчі проти Ісландії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відзначив вплив молодих гравців на перемогу команди у матчі з Ісландією (5:3) у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Слова 51-річного українця наводить сайт УАФ.

Вчора, 10 жовтня, Україна набрала важливі три очки за рахунок перемоги над Ісландією у третьому турі кваліфікації ЧС-2026.

У поєдинку з ісландцями у складі "синьо-жовтих" дебютував вінгер Полісся Владислав Велетень. А п'ятий гол команди Реброва організувала "шахтарська" зв'язка Артема Бондаренка та Олега Очеретька: перший віддав дебютний асист, другий забив дебютний гол.

"Ви бачите, у нас молода команда. Багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик у збірну. Не через те, що є травмовані. Коли вони приїздять до табору збірної, я дійсно бачу їхнє велике бажання. Усі, кого ви назвали, розуміють, для кого вони грають і дуже багато працюють. І в цьому матчі я був упевнений у тих гравцях, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали у грі. Після замін була більша інтенсивність з нашого боку. Тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, Артема Бондаренка з першою передачею, і Олега Очеретька з дуже важливим голом", – сказав Ребров.

Завдяки цій перемозі збірна України обійшла Ісландію та посіла друге місце в групі D відбору чемпіонату світу-2026.

У наступному турі українська команда зіграє з Азербайджаном. Ця зустріч відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше Сергій Ребров поділився думками щодо перемоги над Ісландією, із якою "завжди важко грати".