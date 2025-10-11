Малиновський: Дуже щасливий повернутися до збірної, забити та перемогти

Хавбек збірної України Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Ісландією (5:3) у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Слова 32-річного українця наводить Суспільне Спорт.

Малиновський став чи не головним героєм у складі "синьо-жовтих", оформивши дубль ще у першому таймі. Говорячи про перемогу над ісландцями, Руслан пригадав минулу зустріч цих двох команд у відборі чемпіонату світу 2018 року.

"Головне це перемога. Я пам'ятаю матч у 2017 році тут, ми багато володіли м'ячем, били по воротах, але рахунок був іншим, у підсумку 0:2 програли. Цього разу була важка гра, вони в інший футбол грають, є молоді, перспективні хлопці. Головним був результат, але й використали всі нагоди, що в нас були. Звичайно, після цієї гри буде більше інформації, будемо краще готові до "домашнього" матчу-відповіді, який гратимемо у Польщі. Дуже щасливий, що повернувся, забив м'яч, що перемогли. Але зараз головне відновитися, бо проти Азербайджану теж треба 90 хвилин концентрації й максимальної самовіддачі", – сказав Малиновський.

Для Руслана Малиновського ця гра стала першою у футболці збірної України з вересня 2024 року. На старті минулого сезону гравець Дженоа зламав малогомілкову кістку, після чого травмував гомілкостоп.

"Звичайно, я радий поверненню в збірну, але люблю таке слово, як стабільність. Пропустив рік... Звичайно, менше, але був ще неприємний епізод на тренуванні, тож я пропустив останні півтора місяця, кінцівку чемпіонату. Але я не пропустив з початку зборів жодного тренування, хочеться грати набагато більше. Ця травма вже минула, як і коліно в мене минуло 10 років тому. Це частина футболу, мені дуже допомагала моя дружина, сім'я. Це дає сили рухатися далі".

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.