Треба забивати більше, ніж суперники, – Михайленко прокоментував нічию Динамо із Зорею

Півзахисник Динамо Микола Михайленко спробував пояснити чергову нічию команди в матчі Прем'єр-ліги.

Слова опорника передає пресслужба столичного колективу.

"Ну що тут думати… Самі бачили по грі, у нас дуже багато моментів, дуже багато якісних виходів, передумов для того, щоб забивати голи, але не можемо забити. Так виходить, що потім ми за це платимо тим, що пропускаємо один гол. У цій грі скільки в них було моментів? Можливо, два – один у першому таймі, один у другому.

Звісно, треба забивати більше, ніж суперники. Якщо ми знаємо, що в кожній грі є моменти, де ми можемо пропустити, то, дійсно, нам тоді треба забивати більше. Що ще я можу сказати?", – розповів Михайленко.

Нагадаємо, у матчі дев'ятого туру УПЛ Динамо втратили перемогу над Зорею – 1:1. Перед цим "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь.

Через цю нічию наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.