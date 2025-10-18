Українська правда
Шовковський повторив ганебне досягнення Хацкевича на чолі Динамо

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 18:13
Шовковський повторив ганебне досягнення Хацкевича на чолі Динамо
Олександр Шовковський
Динамо

Не змігши переграти Зорю, Олександр Шовковський повторив ганебне досягнення Олександра Хацкевича на чолі команди.

Клуб не може виграти в УПЛ п'ять матчів поспіль. Востаннє таке траплялось у сезоні-2017/18 – тоді Динамо чотири рази зіграло внічию (із Зорею, Шахтарем, Вересом та Карпатами), а також один раз поступилось Чорноморцю.

Ту серію кияни перервали перемогою над кам'янською Сталлю із рахунком 2:0 – голи на рахунку Дуелунда та Морозюка.

Зазначимо, що перед грою із луганцями "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь.

Наразі Динамо знаходиться на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.    

Раніше столичний клуб дізнався час та день матчу в межах 12 туру УПЛ.

