Шовковський повторив ганебне досягнення Хацкевича на чолі Динамо

Не змігши переграти Зорю, Олександр Шовковський повторив ганебне досягнення Олександра Хацкевича на чолі команди.

Клуб не може виграти в УПЛ п'ять матчів поспіль. Востаннє таке траплялось у сезоні-2017/18 – тоді Динамо чотири рази зіграло внічию (із Зорею, Шахтарем, Вересом та Карпатами), а також один раз поступилось Чорноморцю.

Ту серію кияни перервали перемогою над кам'янською Сталлю із рахунком 2:0 – голи на рахунку Дуелунда та Морозюка.

Зазначимо, що перед грою із луганцями "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь.

Наразі Динамо знаходиться на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

