Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Михайленко розповів, на якого ексфорварда збірної України схожий Пономаренко

Софія Кулай — 14 березня 2026, 11:42
Михайленко розповів, на якого ексфорварда збірної України схожий Пономаренко
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко висловився про результативну гру Матвія Пономаренка, порівнявши його з ексфорвардом збірної України Євгеном Селезньовим.

Його цитує Український футбол.

Наставник розповів про сильні сторони нинішнього центрфорварда столичного клубу.

"Особисто мені Матвій також нагадує Євгена Селезньова. Зокрема, цим відчуттям голу та роботою в завершальній фазі, у штрафному майданчику. Пономаренко дуже чітко все робить, у нього є повадки справжнього майстра. Головна його відмінність – він не випадково забиває голи. У нього справді є висока майстерність", – сказав Михайленко.

Нагадаємо, що Пономаренко забив переможний гол у ворота Оболоні у 20 турі УПЛ, принісши звитягу Динамо з рахунком 2:1. Сам Матвій вже прокоментував свою результативну серію та розмови щодо його ймовірного виклику у збірну України.

Загалом у поточному сезоні-2025/26 на його рахунку 8 м'ячів у розіграші української першості у 9-ти матчах. Його контракт із киянами розрахований до кінця 2028 року.

Додамо, що Ярмоленко обійшов Селезньова у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ. М'яч у ворота "пивоварів" став для нього 118-м, тоді як у Євгена за спиною 117 результативних ударів в українській першості. Також у його активі 11 голів у 58-ми іграх за збірну. Наразі Селезньов виступає за медійну команду з Дніпра Армат.

Читайте також :
Динамо Київ Дмитро Михайленко Євген Селезньов Матвій Пономаренко

Динамо Київ

Останні новини