Несподівано проігнорував українців: Мічел назвав найкращого гравця, який коли-небудь грав за Жирону

Головний наставник Жирони Мічел Санчес заявив, що найкращим футболістом, який був і є у його розпорядженні, являється нападник Крістіан Стуані.

Свою думку він висловив у коментарі El Larguero.

Спеціаліст пояснив, чому зупинив свій вибір саме на уругвайському форварду.

"Крістіан Стуані – найкращий гравець, який у мене коли-небудь був у Жироні, це найрішучіший гравець. Я повністю йому довіряю", – сказав 50-річний тренер.

Цікаво, що Мічел не назвав українця Артема Довбика, який у сезоні-2023/24 став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги (24 голи), здобувши трофей Пічічі.

Відзначимо, що Стуані виступає за "червоно-білих" із літа 2017-го. Відтоді провів у футболці каталонського клубу 302 матчі, у яких забив 145 голів та віддав 12 асистів. Контракт Крістіана з Жироною розрахований до кінця червня 2026 року. У цьому сезоні уругваєць відзначився 4 м'ячами у 13 іграх.

Раніше повідомлялось, що Мічел може покинути тренерський місток іспанського колективу після закінчення угоди, яка спливає по закінченню поточного сезону-2025/26. Також нещодавно наставник розкритикував українського форварда Владислава Ванат за його нерішучість в ухваленні рішень.

Жирона після 23-х турів посідає лиеш 12-те місце у турнірній таблиці іспанської першості, набравши 26 балів. Наступний поєдинок підопічні Санчеса проведуть 16 лютого, коли приймуть лідера сезону Барселону. Початок зустрічі – о 22:00 (за Києвом).