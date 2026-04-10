Букмекери визначили фаворита матчу Ла Ліги Реал – Жирона

Мадридський Реал вважається фаворитом протистояння з Жироною в матчі 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом поєдинку є команда Андрія Луніна, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,33.

Натомість на перемогу Жирони Віктора Циганкова та Владислава Ваната можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,75.

Після 30 зіграних матчів у чемпіонаті Іспанії Реал відстає від лідируючої Барселони на 7 залікових пунктів, Жирона тримається в середині турнірної таблиці, маючи 37 очок та 12 місце.

