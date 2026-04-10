Реал – Жирона: пряма LIVE-трансляція матчу Ла Ліги

Мадридський Реал прийматиме Жирону в межах 31 туру іспанської Ла Ліги. Матч відбудеться 10 квітня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мариді.

До стартового складу команди потрапили відразу два українці – Андрій Лунін захищатиме ворота "вершкових", а Віктор Циганков зіграє за Жирону з перших хвилин.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є мадридський Реал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,33. Натомість на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,75.

