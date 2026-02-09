Ми втрачаємо двох важливих гравців, – Мічел прокоментував заміну Ваната в матчі з Севільєю

Головний тренер Жирони Мічел Санчес пояснив причини заміни нападника Владислава Ваната та півзахисника Франп Белтрана у перерві матчу 23-го туру Ла Ліги проти Севільї (1:1), заявивши, що український форвард отримав пошкодження ще в першому таймі, але догравав його через біль.

Його слова передає L'Esportiu de Catalunya.

"Обидві заміни були вимушеними. Ванат отримав удар від Гуделя і був змушений дограти останні сім-вісім хвилин до перерви. Його чотириголовий м'яз стегна був дуже напружений. Сподіваємося, що він не отримав розриву. Він відчував біль, коли бігав. З іншого боку, Белтран відчуває біль у підошві стопи. У перерві він вже сказав нам, що йому важко на неї наступати. Повний масштаб травм ми дізнаємося тільки після проведення обстежень. Це втрата двох важливих гравців, і їхня відсутність порушила наші плани, особливо в нападі, оскільки ми не вважаємо, що Стуані або Абель здатні грати багато хвилин. Обидва вони відновлюються після травм і невдач. Нам довелося поставити Ечеверрі в напад, і це не ідеальна ситуація для нього".

Зауважимо, Віктор Циганков та Владислав Ванат вийшли у старті й отримали ідентичні оцінки 6,3 від Sofascore, а українського центрфорварда замінили вже у перерві на аргентинського півзахисника Ечеверрі.

Загалом Ванат у поточному сезоні відіграв за каталонців 29 матчів у всіх турнірах. У них він забив 11 голів та відзначився 3 результативними передачами.

Нагадаємо, що нещодавно наставник Жирони Санчес заговорив про ймовірне продовження співпраці з "біло-червоними".