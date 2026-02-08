Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ванат і Циганков можуть залишитись без головного тренера

Софія Кулай — 8 лютого 2026, 08:56
Ванат і Циганков можуть залишитись без головного тренера
Мічел Санчес
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заговорив про ймовірне продовження співпраці з каталонським клубом.

Його слова цитує AS.

Наставник здивував своєю заявою, у якій запевнив, що не думав ще про продовження угоди з іспанською командою. За його словами, наразі уся його увага зосереджена на інших аспектах.

"Ми не говорили про це, бо ситуація така, яка є. Ми маємо бути зосереджені на змаганнях – це найважливіше. Не для мене, а для Жирони. Не можна думати про майбутнє, якщо ти не міцно тримаєшся за теперішнє.

Я завжди казав, що щасливий тут, це найкращий етап мого життя як тренера. Я завжди відчував довіру й упевненість від усіх тут. У клубу завжди був дуже хороший проєкт для мене. Я щасливий, а далі побачимо", – сказав Мічел.

Іспанський спеціаліст розкрив завдання Жирони на поточний сезон-2025/26. Перед командою поставлена ціль – не вилетіти із Ла Ліги. Мічел не виключив ймовірної пролонгації співпраці, але все залежить від результату клубу.

Нагадаємо, що чинна угода фахівця з клубом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Мічел працює з каталонцями з літа 2021-го. Відтоді провів на чолі колективу 205 ігор.

Жирона після 22 турів йде лише 12 місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 балів. 8 лютого підопічні Мічела проведуть перенесену гру проти Севільї, яка через погані погодні умови не відбулась 7 лютого. Початок зустрічі – о 17:15 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що під загрозою дискваліфікації перебуває український нападник Жирони Владислав Ванат. Форварду потрібно обережно зіграти проти Севільї, аби не пропустити каталонське дербі проти Барселони через перебір жовтих карток.

Читайте також :
Енріке близький до продовження угоди з ПСЖ – ЗМІ
Жирона Мічел Санчес

Мічел Санчес

Тренер Жирони розкритикував Ваната за нерішучість в ухваленні рішень
Провів чудову гру: тренер Жирони – про переможний гол Ваната
Скляний лідер Жирони: Циганков забиває, віддає, але спадщину псують травми
Він змінює правила гри в атаці: Мічел – про дубль Циганкова у матчі з Реал Сосьєдадом
Ми маємо стати краще, якщо хочемо залишитися у Ла Лізі, - тренер Жирони про поразку від Ельче

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік