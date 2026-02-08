Ванат і Циганков можуть залишитись без головного тренера

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заговорив про ймовірне продовження співпраці з каталонським клубом.

Його слова цитує AS.

Наставник здивував своєю заявою, у якій запевнив, що не думав ще про продовження угоди з іспанською командою. За його словами, наразі уся його увага зосереджена на інших аспектах.

"Ми не говорили про це, бо ситуація така, яка є. Ми маємо бути зосереджені на змаганнях – це найважливіше. Не для мене, а для Жирони. Не можна думати про майбутнє, якщо ти не міцно тримаєшся за теперішнє. Я завжди казав, що щасливий тут, це найкращий етап мого життя як тренера. Я завжди відчував довіру й упевненість від усіх тут. У клубу завжди був дуже хороший проєкт для мене. Я щасливий, а далі побачимо", – сказав Мічел.

Іспанський спеціаліст розкрив завдання Жирони на поточний сезон-2025/26. Перед командою поставлена ціль – не вилетіти із Ла Ліги. Мічел не виключив ймовірної пролонгації співпраці, але все залежить від результату клубу.

Нагадаємо, що чинна угода фахівця з клубом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Мічел працює з каталонцями з літа 2021-го. Відтоді провів на чолі колективу 205 ігор.

Жирона після 22 турів йде лише 12 місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 балів. 8 лютого підопічні Мічела проведуть перенесену гру проти Севільї, яка через погані погодні умови не відбулась 7 лютого. Початок зустрічі – о 17:15 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що під загрозою дискваліфікації перебуває український нападник Жирони Владислав Ванат. Форварду потрібно обережно зіграти проти Севільї, аби не пропустити каталонське дербі проти Барселони через перебір жовтих карток.