З Луніним та Циганковим: Реал та Жирона назвали стартові склади на матч 31 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 10 квітня, відбудеться матч 31-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Реал Мадрид прийме Жирону.

Так, ворота мадридського клубу захищатиме український воротар Андрій Лунін, водночас його земляк Віктор Циганков вийде у старті Жирони. Ще один український гравець каталонського клубу Владислав Ванат пропустить протистояння через травму.

Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Напередодні Віктор Циганков провів 100-й матч у топовому європейському чемпіонаті.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є мадридський Реал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,33. Натомість на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,75.

