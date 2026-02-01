Українська правда
Тренер Жирони розкритикував Ванат за нерішучість в ухваленні рішень

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 12:23
Тренер Жирони розкритикував Ванат за нерішучість в ухваленні рішень
Владислав Ванат
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес відреагував на поразку команди від аутсайдера Ла Ліги Реала Ов'єдо (0:1) у 22-му турі Ла Ліги.

Цитує наставника AS.

"Ми контролювали гру, але нам чогось бракувало. Ми говоримо про штрафний майданчик, і нам потрібно бути більш рішучими. Ми багато володіли м'ячем і відчували, що граємо добре, але не перетворили це на гольові моменти. У нас було два чи три моменти, але цього недостатньо, враховуючи те, наскільки ми домінували в грі.

Настає момент, коли гравці мають усвідомити, що не можна просто перекочувати м'яч – потрібно діяти рішуче й агресивно з м'ячем.", – сказав він.

Також тренер пригадав епізод за участю нападника збірної України Владислава Ваната.

"Ванат мав момент, який можна було завершувати в один дотик, але він занадто довго контролював м'яч. Бувають моменти, коли потрібно діяти рішучіше. Ми володіли м'ячем, але неможливо забити, якщо ти не б'єш по воротах або не подаєш у штрафний, де є кому завершувати атаки. У штрафному майданчику суперника нам бракувало агресії. Це не залежить від гравців чи трансферів – це питання роботи на тренуваннях", – підсумував Мічел.

Після поразки Жирона перебуває на 11-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату. Наступний матч команда Мічела зіграє 7 лютого проти Севільї.

Напередодні каталонський клуб достроково припинив співпрацю з голкіпером збірної Хорватії.

