Тренер Жирони розкритикував Ванат за нерішучість в ухваленні рішень

Головний тренер Жирони Мічел Санчес відреагував на поразку команди від аутсайдера Ла Ліги Реала Ов'єдо (0:1) у 22-му турі Ла Ліги.

Цитує наставника AS.

"Ми контролювали гру, але нам чогось бракувало. Ми говоримо про штрафний майданчик, і нам потрібно бути більш рішучими. Ми багато володіли м'ячем і відчували, що граємо добре, але не перетворили це на гольові моменти. У нас було два чи три моменти, але цього недостатньо, враховуючи те, наскільки ми домінували в грі.

Настає момент, коли гравці мають усвідомити, що не можна просто перекочувати м'яч – потрібно діяти рішуче й агресивно з м'ячем.", – сказав він.