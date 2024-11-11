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Довбик отримав Трофей Пічічі найкращому бомбардиру Ла Ліги

Олег Дідух — 11 листопада 2024, 17:23
Довбик отримав Трофей Пічічі найкращому бомбардиру Ла Ліги
Артем Довбик
Getty Images

Форварду Роми та збірної України Артему Довбику сьогодні, 11 листопада, вручили Трофей Пічічі, який він завоював ще у минулому сезоні у складі Жирони.

Про це повідомила Marca, яка щорічно присуджує дану нагороду найкращому бомбардиру сезону в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Представники видання прибули в Рим і передали Довбику кубок, який вручається ще з 1929 року.

Нагадаємо, у сезоні-2024/24 Довбик відзначився 24 голами у 36 матчах чемпіонату Іспанії за Жирону, випередивши у бомбардирській гонці Ла Ліги на один м’яч норвежця Александера Сьорлота. Влітку 2024 року 27-річний українець перейшов у Рому за 30,5 мільйони євро.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, римський клуб оголосив про звільнення головного тренера команди Івана Юрича.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рома Артем Довбик

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