Клуб УПЛ ухвалив рішення змінити назву та зробити повний ребрендинг – ЗМІ

Керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести масштабний ребрендинг.

Як повідомляє Ютуб-канал "Камон, Плей", команда змінить назву на ФК Харків.

Також йдеться про оновлення візуального стилю, запуск нового сайту та повне перезавантаження бренду.

Зазначається, що питання вже вирішене, а зараз у клубі працюють над підготовкою всіх організаційних та маркетингових змін, які планують внести вже найближчим часом.

У сезоні-2025/26 підопічні Младена Бартуловича фінішували 5-ми в турнірній таблиці УПЛ, набравши 51 заліковий бал.

Напередодні Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці із захисником Василем Кравцем.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб також покинули Владислав Калитвинцев, Євген Пасіч, Олег Мозіль та Владислав Чурко.