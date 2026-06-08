Металіст 1925 зробить Маккабі пропозицію щодо трансферу голкіпера збірної України

Харківський Металіст 1925 влітку спробує підписати голкіпера збірної України та Маккабі Хайфа Георгія Єрмакова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 24-річний воротар повинен відповісти керівництву клубу щодо повернення до чемпіонату України після збору національної команди.

У разі позитивної відповіді Металіст 1925 зробить запит щодо придбання Єрмакова ізраїльському клубу Маккабі Хайфа, якому належать права на голкіпера.

Зазначимо, що 26 травня Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до збірної України. Проте у поєдинках проти Польщі (2:0) та Данії (1:2) воротар Маккабі так і не отримав свій шанс.

У минулому сезоні Єрмаков зіграв 37 матчів за Маккабі у всіх турнірах, пропустивши 42 голи. На рахунку українця 12 "сухих" поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює Єрмакова у 2,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести ребрендинг та змінити назву команди.