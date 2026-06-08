Металіст 1925 хоче підсилити склад півзахисником Динамо та підписати мінімум трьох легіонерів

Металіст 1925 хоче підписати півзахисника Динамо, а також посилити склад як мінімум трьома легіонерами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, йдеться про хавбека Олександра Яцика.

"Стосовно ймовірного переходу Олександра Яцика – згідно з нашими джерелами, президент клубу Богдан Бойко намагається вирішити це питання з керівництвом київського Динамо. Нагадаю, що раніше йшлося про суму орієнтовно в 3 мільйони євро", – повідомив він.

Також зазначається, що харківський клуб хоче підсилити групу атаки та центр поля.

"Мої джерела говорять про те, що харків'яни розраховують взяти щонайменше трьох легіонерів на позиції "шістки", "вісімки" та "десятки". На це, власне, і натякає новина про відхід шести гравців, серед яких є Владислав Калитвинцев та В'ячеслав Чурко. Але процес запрошення легіонерів на ці позиції у Металіста 1925 проходить дуже важко", – зазначив Співаковський.

Напередодні також стало відомо, що керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення провести масштабний ребрендинг, зокрема, змінити назву клубу.