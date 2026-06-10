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Воротар збірної України підтвердив інтерес до себе від клубу УПЛ

Денис Іваненко — 10 червня 2026, 08:40
Воротар збірної України підтвердив інтерес до себе від клубу УПЛ
Георгій Єрмаков
УАФ

Голкіпер Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков відреагував на інсайд щодо зацікавленості до нього з боку Металіста 1925.

Його слова передає Футбол 24.

24-річний воротар заявив, що ця інформацію відповідає дійсності. При цьому він підкреслив, що поки зарано говорити про перехід.

"Так, Металіст 1925 справді проявляє інтерес. Але я не хотів би зараз говорити багато, адже трансферне вікно тільки починається. Наразі я є гравцем Маккабі Хайфа. Після завершення трансферного вікна або коли з'явиться більше розуміння щодо ситуації, можна буде говорити предметніше", – сказав Єрмаков.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 Георгій зіграв 37 матчів за Маккабі в усіх турнірах. У них він пропустив 45 голів і 12 разів залишив свої ворота "сухими".

Напередодні Єрмаков отримав дебютний виклик до збірної України. Проте у поєдинках проти Польщі (2:0) та Данії (1:2) воротар поки не дебютував.

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