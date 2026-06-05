Металіст 1925 попрощався зі ще одним гравцем

Фланговий захисник Євген Пасіч покине Металіст 1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Контракт 32-річного гравця діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде – захисник покине клуб на правах вільного агента.

Пасіч виступав за Металіст 1925 з літа 2024 року. За цей час провів усього 10 офіційних матчів у всіх турнірах. Другу половину сезону-2024/25 провів у оренді в Ворсклі, першу половину сезону-2025/26 – у Оболоні.

Також Пасіч у своїй кар'єрі виступав за Дніпро, Нафтовик, Верес, Олімпік Донецьк і Дніпро-1.

Раніше Металіст 1925 завершив співпрацю з Владиславом Калітвінцевим і В'ячеславом Чурком. Сезон-2025/26 команда завершила на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.