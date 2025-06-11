Не з УПЛ: Металіст 1925 очолить іноземний тренер – джерело

Металіст 1925, швидше за все, очолить іноземний фахівець, і це не тренер з Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво клубу рішуче налаштоване запросити іноземного тренера.

Зазначається, що голова наглядової ради клубу Богдан Бойко останніми днями провів кілька консультацій із топменеджерами грандів європейського футболу – спортивним радником ПСЖ Луїшем Кампушем та спортивним директором Мілана Іглі Таре.

"За нашими джерелами, є ймовірність, що сьогодні Бойко зустрінеться в Європі з кандидатом на посаду головного тренера. І це – не Младен Бартулович", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Зорі Младен Бартулович, незалежно від рішення керівництва луганчан щодо свого майбутнього, не планує продовжувати контракт із клубом.

Також білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, відреагував на інформацію про можливий перехід у харківський Металіст 1925.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув перемогу над Лівим берегом та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ.