ЗМІ назвали двох кандидатів, які можуть змінити Бартуловича на посаді головного тренера Харкова

Харків має "на олівці" двох кандидатів, які теоретично можуть замінити Младена Бартуловича на посаді головного тренера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Так, серед ймовірних кандидатів фігурують Олег Краснопьоров та Ігор Йовічевич.

Краснопьоров після завершення минулого сезону очолив команду Харкова U-21. Протягом своєї кар'єри фахівець очолював аматорський Дністер Заліщики, ФСК Маріуполь, Ворсклу U-21 та Ворсклу U-19.

Останнім клубом Йовічевича був польський Відзев Лодзь, який він залишив в березні і нині залишається без роботи. Хорватський тренер раніше очолював українські Шахтар, Дніпро та Карпати.

Харків після трьох турів УПЛ посідає 9 місце, маючи в активі три очки. Команда Бартуловича стартувала з важкої перемоги над Вересом, а у наступних двох турах зазнала поразок від Полісся та Шахтаря.