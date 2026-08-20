Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ЗМІ назвали двох кандидатів, які можуть змінити Бартуловича на посаді головного тренера Харкова

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 23:21
ЗМІ назвали двох кандидатів, які можуть змінити Бартуловича на посаді головного тренера Харкова
Младен Бартулович
ФК Харків

Харків має "на олівці" двох кандидатів, які теоретично можуть замінити Младена Бартуловича на посаді головного тренера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Так, серед ймовірних кандидатів фігурують Олег Краснопьоров та Ігор Йовічевич.

Краснопьоров після завершення минулого сезону очолив команду Харкова U-21. Протягом своєї кар'єри фахівець очолював аматорський Дністер Заліщики, ФСК Маріуполь, Ворсклу U-21 та Ворсклу U-19.

Останнім клубом Йовічевича був польський Відзев Лодзь, який він залишив в березні і нині залишається без роботи. Хорватський тренер раніше очолював українські Шахтар, Дніпро та Карпати.

Харків після трьох турів УПЛ посідає 9 місце, маючи в активі три очки. Команда Бартуловича стартувала з важкої перемоги над Вересом, а у наступних двох турах зазнала поразок від Полісся та Шахтаря.

Младен Бартулович ФК Харків Ігор Йовічевич

ФК Харків

Харків відреагував на появу свого футболіста у заявці російського клубу
Вважаю, що ми показали дуже хорошу гру та грали на рівних: Яцик – про поразку від Шахтаря в 3 турі УПЛ
УПЛ не може порівнюватися з Лігою чемпіонів: Туран – про перемогу Шахтаря і готовність до єврокубків
Немає ніякої поваги до нас: Бартулович розкрив деталі сутички після матчу Харків – Шахтар
Крупський оцінив поразку від Шахтаря: Суперник створює один момент і забиває його

Останні новини