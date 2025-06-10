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Бартулович відмовиться від продовження контракту із Зорею та очолить Олександрію – джерело

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 21:47
Бартулович відмовиться від продовження контракту із Зорею та очолить Олександрію – джерело
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Младен Бартулович, незалежно від рішення керівництва луганчан щодо свого майбутнього, не планує продовжувати контракт із клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Бартулович не залишиться без роботи, і, швидше за все, - піде на підвищення.

"Згідно з нашими джерелами, хорватський фахівець близький до угоди про співпрацю з Олександрією, яка розглядає його основним кандидатом на посаду головного тренера", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що угода тренера з Зорею спливає 30 червня.

Раніше повідомлялося, що питання з коучем команди має вирішитися в найближчі кілька днів.

Як відомо, Олександрію залишив Руслан Ротань, який очолив Полісся.

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Младен Бартулович

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