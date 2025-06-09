Білоруський тренер відреагував на інтерес Металіста 1925

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, відреагував на інформацію про можливий перехід у харківський Металіст 1925.

Цитує тренера Telegram-канал "О, спорт".

"Чи можу очолити Металіст 1925? Тут просте правило: переговори люблять тишу. Буде контракт – всі все дізнаються за фактом, що відбувся", – розповів Дулуб.

Окрім ЛНЗ, 57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув перемогу над Лівим берегом та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ.