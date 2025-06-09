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Білоруський тренер відреагував на інтерес Металіста 1925

Олександр Булава — 9 червня 2025, 18:45
Білоруський тренер відреагував на інтерес Металіста 1925
Олег Дулуб
ФК ЛНЗ

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, відреагував на інформацію про можливий перехід у харківський Металіст 1925.

Цитує тренера Telegram-канал "О, спорт".

"Чи можу очолити Металіст 1925? Тут просте правило: переговори люблять тишу. Буде контракт – всі все дізнаються за фактом, що відбувся", – розповів Дулуб.

Окрім ЛНЗ, 57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).

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Нагадаємо, Металіст 1925 здобув перемогу над Лівим берегом та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ.

Металіст 1925 Олег Дулуб

Олег Дулуб

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