ЛНЗ оголосив про відхід Дулуба

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом із Дулубом з ЛНЗ пішов і помічник головного тренера Олександр Грановський.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України. "Фіолетові" під керівництвом Олега Дулуба зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 матчів зіграли внічию і зазнали 7 поразок.

Раніше повідомлялося, що клуб розпочав пошуки кандидатів на заміну фахівцю. У цьому шорт-листі фігурує словенець Славіша Стояновіч (Льєрс, Црвена Звезда, Рига, збірна Латвії), головний тренер ЛАСКа — австрієць Томаш Дараш, а також екснаставник юнацької команди Шахтаря, нині головний тренер тбіліського Динамо Андерс Карраско.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.