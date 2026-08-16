Ми заслуговували на більше: Бартулович – про поразку Харкова від Шахтаря у 3 турі УПЛ

Наставник ФК Харків Младен Бартулович прокоментував поразку від Шахтаря у 3-му турі УПЛ, висловивши думку, що саме його команда повинна була здобути перемогу.

Його слова наводить пресслужба харківського клубу.

"Виходить, що на першій хвилині не вийшли на поле і пропустили. Але те, що було потім на полі, я можу тільки подякувати команді. Пишаюся тим, як вони грали після цього голу. Ми повинні були перемагати в цьому матчі", – зазначив тренер.

На його думку, у другому таймі арбітр повинен був вилучати Назарину за небезпечний фол.

"Ми мали грати в більшості. Назарина стрибає двома ногами у своєму штрафному майданчику, а за це не призначається пенальті та не показується картка – я цього не розумію. Там навіть немає значення чи грав він у м'яч. Це дуже важливий момент матчу. Ми сьогодні створювали моменти, ми заслуговували сьогодні на більше", – додав Бартулович.

Раніше ЛНЗ обіграв Чорноморець 2:0, здобувши свою першу перемогу в поточному сезоні.