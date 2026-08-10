Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це для нас такий урок: Бартулович – про поразку від Полісся у 2 турі УПЛ

Микола Літвінов — 10 серпня 2026, 18:26
Це для нас такий урок: Бартулович – про поразку від Полісся у 2 турі УПЛ
Младен Бартулович
ФК Харків

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович після поразки від житомирського Полісся привітав переможців та зазначив, що план на гру порушвися внаслідок високої реалізації з боку суперників, однак результат цього матчу має стати уроком для колективу. 

Про це він розповів під час післяматчевого інтерв'ю в етері УПЛ ТБ. 

"Вітаю суперника із перемогою. Сьогодні все залетіло у них, що було, всі моменти вони використали і напівмоменти, можна сказати. Перший гол – напівмомент, простріл. Це надломило наш план на гру.

Так, я можу розказувати, що ми домінували, більш з м'ячем були, але рахунок 3:1. Це для нас такий урок, з якого треба висновки робити й рухатися далі. Тільки другий тур, багато матчів попереду". 

Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня обіграли ФК Харків з рахунком 3:1 у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги. 

Наступний поєдинок команда Младена Бартуловича проведе 16 серпня проти донецького Шахтаря у межах третього туру української першості. Стартовий свисток пролунає о 15:30. 

Младен Бартулович ФК Харків Полісся Житомир

Младен Бартулович

Моя команда показала характер: Бартулович – про перемогу Харкова над Вересом у 1 турі УПЛ
Хлопці втомилися: Бартулович – про нічию Металіста 1925 з Епіцентром
Металіст 1925 визначився з майбутнім Бартуловича
Повинні були перемагати: Бартулович – про нічию з Карпатами в УПЛ
Втратили важливі очки: Бартулович – про нічию із Зорею у 27 турі УПЛ

Останні новини