Це для нас такий урок: Бартулович – про поразку від Полісся у 2 турі УПЛ

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович після поразки від житомирського Полісся привітав переможців та зазначив, що план на гру порушвися внаслідок високої реалізації з боку суперників, однак результат цього матчу має стати уроком для колективу.

Про це він розповів під час післяматчевого інтерв'ю в етері УПЛ ТБ.

"Вітаю суперника із перемогою. Сьогодні все залетіло у них, що було, всі моменти вони використали і напівмоменти, можна сказати. Перший гол – напівмомент, простріл. Це надломило наш план на гру.

Так, я можу розказувати, що ми домінували, більш з м'ячем були, але рахунок 3:1. Це для нас такий урок, з якого треба висновки робити й рухатися далі. Тільки другий тур, багато матчів попереду".

Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня обіграли ФК Харків з рахунком 3:1 у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги.

Наступний поєдинок команда Младена Бартуловича проведе 16 серпня проти донецького Шахтаря у межах третього туру української першості. Стартовий свисток пролунає о 15:30.